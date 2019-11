Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz in Konz

Konz (ots)

Am Mittwoch, den 20.11.2019 kam es in der Zeit von 07:40-12:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Schwester-Patienta-Straße in Konz zu einer Verkehrsunfallflucht. Hierbei wurde ein silberner Mercedes Benz, Model C-Klasse, an der Heckstoßstange durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Fahrer/die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs den silbernen Mercedes-Benz beim Einparken touchiert hat. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Sachdienlich Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Konz, Tel: 06501-92680 oder an die Polizei Saarburg, Tel: 06581-91550.

