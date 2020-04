Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte - Mülltonnen brannten, Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Georgsmarienhütte (ots)

Um 06:25 Uhr wurde ein Ehepaar in der Straße Brannenheide durch lautes Gebell ihrer Hunde geweckt. Der Mann entdeckte daraufhin ein Feuer auf seinem Grundstück. Mehrere Mülltonnen standen in Vollbrand. Dem Mann gelang es noch, zwei in der Nähe geparkte Autos wegzufahren. Die Freiwillige Feuerwehr Kloster Oesede löschte den Brand. Neben vier größtenteils verbrannten Mülltonnen wurden eine Garagenwand und eine Gartenmauer durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei Georgsmarienhütte hat Ermittlungen wegen des Verdachts der vorsätzlichen Brandstiftung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten. Hinweise zu dem Brand werden unter der Rufnummer 05401/879500 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell