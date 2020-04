Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche - "Parkplatzrempler" beim Aldi

Bramsche (ots)

Samstagmittag, zwischen 12:20 und 12:45 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Aldi-Verbrauchermarktes an der Lindenstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen parkte das verursachende Fahrzeug links neben einem schwarzen VW Phaeton. Beim Ausparken beschädigte das unbekannte Fahrzeug den Phaeton an der linken Fahrzeugseite. Es entstand Sachschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Ebenso sollen sich Zeugen des Unfalls bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300 melden.

