Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Raub auf Paketboten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein 23 Jahre alter Paketbote ist am Samstagmorgen (16.11.2019) gegen 10.45 Uhr am Maliweg von einem bislang unbekannten Mann beraubt worden, als er eine Nachnahme zustellen wollte. Nachdem er zunächst niemanden erreicht hatte, hinterließ er eine Benachrichtigung und setzte seine Tour fort. Im Adolf-Fremd-Weg wurde er von einem Mann angesprochen und gebeten, das Paket später zu zustellen. Als er gegen 10.45 Uhr wieder zu der Adresse fuhr, kam der Mann aus Richtung dem Haus und sprach den 23-Jährigen erneut an. Nachdem er die Seitenscheibe geöffnet hatte, kam zu einem kurzen Gespräch, in dessen Verlauf der Paketbote mit Pfefferspray attackiert wurde. Der Täter nutze die Hilflosigkeit aus, entriss das auf den Oberschenkel liegende Paket und flüchtete. Der Opfer musste wegen Augenreizung ambulant behandelt werde. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Er soll zwischen 20 und 23 Jahre alt und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er war schlank, hatte dunkle kurze Haare und war bekleidet mit einer grauen Sporthose, einem grauen Pullover und schwarzen Sportschuhen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

