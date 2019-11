Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein alleinbeteiligter 23-jähriger Pkw-Lenker kam am Samstagmorgen (16.11.2019) um 01.35 Uhr mit seinem Renault Clio auf der König-Karl-Straße aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, prallte in die Betonspritzschutzwände und danach gegen ein auf dem Gehweg befindliches Verkehrszeichen. Der Fahrzeuglenker erlitt hierbei leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Ermittlungen ist er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 3000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell