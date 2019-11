Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auffahrunfall - zwei Leichtverletzte

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei Leichtverletzte und ein Schaden von zirka 10.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstagmittag (16.11.2019) gegen 14.25 Uhr in der Wolframstraße ereignet hatte. Ein 45-jähriger befuhr mit seinem Daimler-Benz die Wolframstraße in Richtung Heilbronner Straße. Nach einem Fahrtstreifenwechsel bemerkte er einen vor ihm langsam fahrenden Peugeot einer 20-Jährigen zu spät und fuhr auf. Durch den Aufprall stieß der Peugeot auf den neben ihm stehenden Jaguar eines 43-Jährigen. Die Peugeot-Fahrerin sowie ihr 38-jähriger Mitfahrer wurden leicht verletzt und kamen mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

