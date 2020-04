Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bersenbrück - Einbrecher festgenommen

Bersenbrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 03:30 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge eine optische Alarmauslösung an einem Elektronikmarkt an der Lohbecker Straße. Die erste Funkstreife konnte Beschädigungen an einer rückwärtigen Tür des Marktes feststellen, das Objekt wurde daraufhin umstellt. Ein 42-jähriger Mann aus Bersenbrück konnte im Nahbereich festgenommen werden, gegen ihn besteht dringender Tatverdacht. Nach erster Einschätzung durch die hinzugekommenen Geschäftsführer des Marktes, hat der Täter keine Beute erlangt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell