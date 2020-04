Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge - Jugendlicher verletzt sich bei Unfall mit Motorrad schwer

Berge (ots)

Gegen 17:20 Uhr wurden die Rettungskräfte am Samstagnachmittag auf einen privaten Waldweg unweit der Börsteler Straße alarmiert. Ein 15-Jähriger hatte den Waldweg mit seinem Geländemotorrad, einer Sportmaschine ohne Straßenzulassung, befahren. Vermutlich durch die tiefstehende Sonne war seine Sicht kurzzeitig so eingeschränkt, dass er eine geschlossene Forstschranke übersah. Die Maschine prallte ungebremst gegen die Schranke und der Jugendliche wurde zu Boden geschleudert. Dabei verletzte er sich schwer im Bereich des Oberkörpers, er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei hat den Sachverhalt aufgenommen. Es handelt sich um keinen klassischen Verkehrsunfall, da das Unglück auf abgesperrtem Privatgrund geschah.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell