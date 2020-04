Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche

Hesepe: Einbruch in Gewerbebetrieb

Bramsche (ots)

In der Zeit von 12 bis 18 Uhr drangen am Freitag ein oder mehrere unbekannte Täter in einen Gewerbetrieb an der Ueffelner Straße ein. Das Gelände ist an der Bahnlinie zwischen Ueffelner Straße und Düpteweg gelegen. Der oder die Täter verschafften sich zwar Zugang zum Objekt, kamen im Inneren aber nicht weiter. Schließlich gaben sie auf und flüchteten ohne Beute. Wer etwas zu der Tat wahrgenommen hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bramsche unter der Rufnummer 05461/915300.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell