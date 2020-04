Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Taskforce Cybercrime klärt gewerbsmäßigen Computerbetrug auf - Täter arbeiteten überregional

Osnabrück (ots)

Den Ermittlern der Osnabrücker Polizei gelang es 11 Fälle von gewerbsmäßigem Computerbetrug durch sog. "Jackpotting" aufzuklären. Zwei Täter im Alter von 28 und 26 Jahre wurden festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Osnabrück im November einem Haftrichter vorgeführt. Der Richter des Amtsgerichtes Osnabrück erließ einen Haftbefehl. Die Männer befinden sich nun in Untersuchungshaft. Die beiden aus der Ukraine stammenden Täter manipulierten zwischen dem 24.10.2019 und ihrer Festnahme Geldautomaten in Berlin, Bremen, Köln, Recklinghausen, Schwanewede und Wallenhorst und erlangten Bargeld im sechsstelligen Bereich. Zudem hatten sie weitere Taten geplant. Ein aufmerksamer 69-jähriger Zeuge meldete sich am Abend des 10.11.2019 bei der Polizei und teilte mit, dass er in Wallenhorst zwei verdächtige Personen beobachten konnte, die ein Fahrzeug abgestellt und sich anschließend entfernt hätten. Im Rahmen der Fahndung stellten Beamte der Bramscher Polizei die beiden Männer fest. Bei der Festnahme fanden die Beamten einen höheren, fünfstelligen Bargeldbetrag bei den Verdächtigen. Zur Herkunft des Geldes machten die Männer unterschiedliche Angaben, was den Verdacht erhärtete, dass das Geld aus einer noch nicht bekanntgewordenen Straftat stammen könnte. Schließlich fanden die Beamten heraus, dass die Verdächtigen die Summe aus dem Automaten eines Geldinstitutes in Wallenhorst erlangt hatten. Durch intensive und umfangreiche Ermittlungen der Taskforce Cybercrime/Digitale Spuren der Polizeiinspektion Osnabrück, mit Unterstützung der Kollegen aus Lüneburg, wurden Beweismittel gesichtet und ausgewertet. Die Beamten stellten fest, dass sie 26- und 28-jährigen Männer die Software der Geldautomaten in mehreren Städten manipuliert hatten und weitere Automaten durch Jackpotting angreifen wollten. Dabei gingen die Beschuldigten organisiert, strukturiert und arbeitsteilig vor. Die polizeilichen Ermittlungen gegen die 26 und 28 Jahre alten Männer konnte nun nach mehreren Monaten akribischer Arbeit abgeschlossen werden.

