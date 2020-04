Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - SUV bei Aufbruchsversuch beschädigt

Osnabrück (ots)

Auf dem Parkplatz gegenüber des Friedhofes am Lotter Kirchweg versuchten Unbekannte am Donnerstag in einen VW Tiguan einzubrechen. Der oder die Täter beschädigten dabei zwischen Mitternacht und 08 Uhr mehrere Fensterscheiben, gelangten jedoch nicht ins Innere des grauen SUV. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0541/327-2215 oder 327-3240 entgegengenommen.

