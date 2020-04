Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bohmte - Unbekannte machten sich an Fahrzeugen zu schaffen

Bohmte (ots)

In Bohmte sind zwei Fahrzeuge ins Visier unbekannter Täter geraten. In der Zeit von Freitagmittag (13 Uhr) bis Montagmittag (13.20 Uhr) machten sie sich in der Bahnhofstraße an einem roten Nissan zu schaffen. Sie beschädigten an dem Kleinwagen zwei Fensterscheiben, gelangten jedoch nicht ins Innere des Pkw. In der Bremer Straße, zwischen dem Hauweg und der Raiffeisenstraße, trieben sie am frühen Samstagmorgen ihr Unwesen. In der Zeit von 0 bis 01 Uhr nutzten sie eine günstige Gelegenheit und stahlen aus einem weißen Lieferfahrzeug einen Rucksack. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell