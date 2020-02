Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn-Oeding - Teleskopladerfahrer ohne ausreichende Fahrerlaubnis

Südlohn-Oeding (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Freitag in Südlohn-Oeding den Fahrer eines Teleskopladers. Da das Fahrzeug nicht im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb sondern anderweitig gewerblich in Betrieb genommen worden war, reichte die bestehende Fahrerlaubnisklasse des 35-Jährigen nicht aus. Die Weiterfahrt wurde untersagt, zudem leitete die Polizei Strafverfahren gegen den Fahrer und gegen den Fahrzeughalter ein.

