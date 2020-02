Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Stadtlohn - Unfall mit entgegenkommendem Pkw

Stadtlohn (ots)

Zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel zweier Fahrzeuge ist es am Freitagmorgen in Stadtlohn gekommen. Ein 56-Jähriger aus Stadtlohn befuhr gegen 08.00 Uhr mit seinem Pkw die Vredener Straße in Richtung Grabenstraße. Kurz hinter der Einmündung Schanzenring kam ihm ein dunkler Wagen entgegen. Die Fahrbahn war wegen parkender Pkw verengt und nicht breit genug für beide Wagen gewesen. Anstatt den 56-Jährigen durchfahren zu lassen, setzte der Fahrer des dunklen Wagens seine Fahrt weiter fort. Es kam zur Kollisionen der linken Außenspiegel beider Fahrzeuge. Der andere Fahrzeugführer entfernte sich anschließend von der Örtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

