Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Stenern - Einbruch in Gaststätte

Bocholt-Stenern (ots)

In der Nacht zum Freitag verschafften sich Einbrecher Zugang zu einer Gaststätte an der Straße Im Ellerbrock. Der oder die Täter hatten dazu eine Seitentür aufgebrochen. Gestohlen wurde nichts. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

