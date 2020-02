Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Fahrradtasche während der Fahrt entwendet

Gronau (ots)

Eine Fahrradtasche entwendeten Unbekannte als dessen Besitzer noch auf seinem Fahrrad unterwegs war. Der 79-Jährige aus Gronau befuhr mit seinem Fahrrad am Donnerstag den Radweg der Ochtruper Straße in Richtung Neustraße. In Höhe eines Verbrauchermarktes überholten ihn gegen 17.30 Uhr zwei 14-15 Jahre alte, männliche Jugendliche auf ihren Fahrrädern. Die Jugendlichen fuhren hierbei so nah an dem Gronauer vorbei, dass sich dieser lautstark darüber beschwerte. Als der 79-Jährige kurze Zeit später an einer Apotheke an der Neustraße angekommen war, bemerkte er das Fehlen seiner Tasche. In welchem Zusammenhang die unbekannten Jugendlichen zur Tat stehen, ist noch nicht bekannt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Gronau: Tel. (02562) 9260.

