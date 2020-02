Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Fahrzeugscheibe eingeschlagen

Bocholt (ots)

Die Fahrzeugscheibe eines blauen Ford Fiesta schlugen Unbekannte am Donnerstag, zwischen 18.00 Uhr und 23.00 Uhr, in Bocholt ein. Der Pkw war auf der Straße Engelmeer abgestellt. Diebesgut wurde nicht erlangt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Bocholt: Tel. (02871) 2990.

