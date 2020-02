Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Täter gelangten über Scheune ins Wohnhaus

Borken (ots)

In eine Scheune am Grotenkamp in Borken-Weseke verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, in der Zeit von 01.00 Uhr bis 15:00 Uhr, gewaltsam Zugang. Von dort aus gelangten die Täter in die Räumlichkeiten eines Wohnhauses. Hierzu brachen sie eine Verbindungstür auf und erbeuteten anschließend Jagdutensilien im Wert von ca. 9.300 Euro. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell