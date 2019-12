Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Einbruch an Heiligabend

Odenthal (ots)

Während die Bewohner eines Einfamilienhauses in der Kirche sind, brechen Einbrecher die Terrassentür auf.

Die Familie des Hauses An der Buchmühle machte sich gegen 16:30 Uhr an Heiligabend (24.12.) auf, um in die Kirche zu gehen. Als sie gegen 18:00 Uhr zurückkehrte, fiel sofort auf, dass die zuvor geschlossene Türe zum Wohnzimmer offen stand. Auch die Glasscheibe der Terrassentür war zerschlagen worden.

Ob die Diebe etwas gestohlen haben, konnte bei Anzeigenaufnahme nicht gesagt werden.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die am Nachmittag etwas beobachtet haben oder hörten, wie die Glasscheibe zu Bruch ging. Hinweise werden unter der Telefonnummer 02202 205-0 entgegengenommen.(gb)

