Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Wermelskirchen (ots)

Erst Dienstagmorgen (24.12.) wurde bekannt, dass Einbrecher am Wochenende zuvor versucht hatten, in eine Bäckerei in Tente einzubrechen. Die Tat geschah vermutlich bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag (22.12.), zwischen 23:00 und 01:00 Uhr. Es befanden sich Hebelspuren an der Eingangstür und an einem seitlich gelegenen Fenster. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Bäckerei. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter 02202 205-0. (ct)

