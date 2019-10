Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz, Autofahrer abgelenkt und nicht angeschnallt

Mainz (ots)

Dreißig Autofahrer sind am Montagvormittag in der Wormser Straße in Mainz kontrolliert worden, weil sie ihr Smartphone oder ein anderes Mobilgerät während der Fahrt bedient haben. Die Polizei Mainz hat dazu den Verkehr in der Wormser Straße mit einer Kamera beobachtet und Verstöße von PKW-Fahrern festgehalten. Die Kontrolle ist dann wenige hundert Meter später, auf einem Parkplatz durchgeführt worden. Den Betroffenen droht nun ein Bußgeld in Höhe von 100,- EUR und ein Punkt. Fahrer die zuvor abgebogen sind, erhalten ihren Bußgeldbescheid per Post. Die Polizei weist daraufhin, dass bei einem kurzen Blick auf ein Display bereits 2 Sekunden vergehen können. In dieser Zeit legt ein PKW bei 50 km/h 28 Meter zurück. Dies entspricht einer Länge von ca. 5 Fahrzeugen die an einer roten Ampel warten. An diesen Fahrzeugen fährt ein abgelenkter Autofahrer vorbei, bevor er das Rotlicht wahrnimmt. Aber nicht nur "Handyverstöße" sind der Polizei Mainz aufgefallen. 18 Fahrzeugführer waren nicht angeschnallt. Diese erhalten ein Bußgeld in Höhe von 30,- EUR. Auffällig hierbei war, dass es sich zum größten Teil um Fahrer von Transportern oder LKW handelte.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell