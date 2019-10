Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW überschlägt sich bei Verkehrsunfall

Bild-Infos

Download

Mainz-Neustadt (ots)

Am 21.10.2019, gegen 16.40 Uhr kam es an der Kreuzung Kaiserstraße / Bauhofstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich ein PKW überschlug und vier Personen leicht verletzt wurden. Eine 26-jährige Mainzerin fuhr mit ihrem Skoda, aus der Bauhofstraße kommend, in den Kreuzungsbereich zur Kaiserstraße ein. Dabei übersah sie, dass die Ampel für sie rot zeigte und kollidierte mit dem Hyundai eines 61-jährigen Mainzers, der bei grün die Kaiserstraße in Richtung Rhein befuhr. Durch den Zusammenstoß überschlug sich der PKW des 61-jährigen und kam auf dem Dach zum Liegen. Der 61-jährige konnte sich selbständig aus seinem Fahrzeug befreien und erlitt leichte Verletzungen. Die 26-jährige, sowie ihre beiden 4- und 8-jährigen Kinder, die auch im Fahrzeug saßen, wurden ebenfalls leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden für weitere Untersuchungen durch den Rettungsdienst in Krankenhäuser verbracht. Die beiden Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Während der Unfallaufnahme sowie der Reinigungs- und Bergungsarbeiten war die Kaiserstraße in Richtung Rhein für ca. 1 ½ Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. Die Polizei schätzt den entstandene Sachschaden auf 20.000EUR.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mainz

Pressestelle



Telefon: 06131 65-3011 / 3012 / 3013

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.mainz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell