Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Werkzeug aus unverschlossener Garage entwendet

Gescher (ots)

Werkzeug im Wert von ca. 400 Euro erbeuteten Unbekannte am Sonntagnachmittag, zwischen 13.00 Uhr und 16.00 Uhr, in Gescher. Die Arbeitsmaschinen wurden in einer unverschlossenen Garage an der Straße Jägerweg aufbewahrt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Sandra Beßeling

Telefon: 02861 900 2222

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell