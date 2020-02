Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Gartenhütte durch Feuer zerstört

Gronau (ots)

In Flammen aufgegangen ist am späten Sonntagabend gegen 22:00 Uhr eine Gartenhütte in Gronau an der Straße Bonhoefferring. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten das Feuer löschen und verhindern, dass das angrenzende Wohnhaus ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen wird. Das Feuer war zwischenzeitlich bereits auf das Hausdach des Wohnhauses übergegriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Zeugen konnten kurz vor Ausbruch des Brandes ein Abfeuern von Feuerwerkskörpern vernehmen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Entstehung des Brandes aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich an die Kripo zu wenden, Tel. (02562) 9260.

