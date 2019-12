Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Rasenfläche beschädigt

Neuenhaus (ots)

In der Nacht vom von Montag auf Dienstag ist es im Bereich Am Mühlengraben in Neuenhaus zu diversen Sachbeschädigungen gekommen. Bisher unbekannte Täter haben die dortige Rasenfläche mit einem Pkw befahren und dadurch die Grasnarbe durch "Driften" beschädigt. Zudem wurden dort Straßenlaternen mutwillig beschädigt. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Neuenhaus unter 05941/4429 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell