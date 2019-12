Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Pkw angefahren

Meppen (ots)

Am Dienstag in der Zeit von 16:00 bis 21:00 Uhr wurde ein weißer Kombi der Marke Skoda in Meppen an der Nödiker Straße auf dem Parkplatz der Firma VSS Video Studio Service angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher bzw. etwaige Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Meppen, Tel. 05931 9490, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell