POL-KA: (KA) Karlsbad-Ittersbach - 15-jährige aus Ittersbach vermisst

Karlsbad-Ittersbach (ots)

Seit der Nacht auf den 27.07.2019 wird die 15 Jahre alte Alesya aus Karlsbad-Ittersbach vermisst. Sie befand sich am Abend noch in einem örtlichen Jugendclub und begab sich im Anschluss zu Fuß auf den Nachhauseweg. Im Bereich der Obere Dorfstraße in Ittersbach wurde die 15-jährige gegen 01.30 Uhr zuletzt gesehen, danach verliert sich ihre Spur. Umfangreiche Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des jungen Mädchens.

Die Vermisste ist ca. 168 cm groß, schlank, hat langes braunes lockiges Haar und eine Brille auf. Sie trägt ein schwarzes Top und eine schwarze kurze Hose.

Bilder der 15-jährigen finden sich auf der Fahndungsseite unter: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-karlsruhe-karlsbad-vermisstenfall/ Hinweise zu der gesuchten Person nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Stefan Moos, Führungs- und Lagezentrum

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

