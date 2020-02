Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Vermeintliche Falschparkerin bespuckt

Borken (ots)

Bespuckt wurde eine 67 Jahre alte Frau am Samstagnachmittag in Borken, nur weil sie ihren Wagen vermeintlich falsch geparkt hatte. Die 67-Jährige hatte ihr Fahrzeug gegen 17:00 Uhr auf dem Parkplatz eines Blumengeschäftes am Nordring abgestellt und wurde daraufhin prompt von einer männlichen Person auf das seiner Meinung nach falsche Parken angesprochen. Der Unbekannte schien sich so über das falsche Parken aufzuregen, dass er die Frau nur kurze Zeit später aus seinem blauen Wagen mit "BOR"-Kennzeichen heraus bespuckte. Da weitere Kennzeichenfragmente des genutzten Fahrzeuges bekannt sind, bestehen gute Ermittlungsansätze. Zeugen werden dennoch gebeten, sich an das Kriminalkommissariat Borken: Tel. (02861) 9000 zu wenden.

