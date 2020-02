Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Außenspiegel beschädigt

Borken (ots)

Den Außenspiegel eines grauen Fiat Panda traten Unbekannte in der Zeit von Freitag, 19:00 Uhr, bis Samstag, 10:30 Uhr ab. Das Fahrzeug war auf der Sternstraße in Borken geparkt. Der rechte Außenspiegel brach komplett ab, so dass ein Schaden in einer Höhe von ca. 300 Euro entstand. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000.

