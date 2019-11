Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Junger Mann nach Unfall schwer verletzt

Haren (ots)

Am Montagmorgen ist es auf der Weststraße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 21-jährigen Mann aus Haren wurde dabei schwer verletzt. Er war gegen 7.45 Uhr mit seinem Skoda in Richtung Wesuwe unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam das Auto auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen einen Baum. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Meppen eingeliefert. Nach Auskunft der Ärzte besteht keine Lebensgefahr. Am Skoda entstand Totalschaden. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer (05932)72100 bei der Polizei Haren zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell