Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Osnabrück (ots)

Zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen wurden mehrere, an der Redekerstraße geparkte, Autos von unbekannten Tätern beschädigt. Die Unbekannten traten die Spiegel an fünf Fahrzeugen ab und verursachten dadurch erheblichen Sachschaden. Hinweise zu den Verursachern dieser Sachbeschädigungen nimmt die Polizei in Osnabrück unter 0541 327 2215 entgegen.

