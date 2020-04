Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Reifen in Brand geraten

Melle (ots)

Auf dem Gelände einer Kraftfahrzeugwerkstatt an der Vessendorfer Straße gerieten am späten Dienstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mehrere Altreifen in Brand. Ein Anwohner bemerkte den Brand gegen 22.37 Uhr und alarmierte die Feuerwehr und die Polizei. Knapp 70 Einsatzkräfte der Feuerwehren Wellingholzhausen, Gesmold, Melle-Mitte und Borgloh bekämpften die Flammen, die ein in der Nähe befindliches Fahrzeug und das Werkstattgebäude beschädigten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und den Brandort beschlagnahmt. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Melle (Telefon 05422/920600) zu melden.

