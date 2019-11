Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Kleinkind hat Schutzengel - Sturz endet mit leichten Verletzungen;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kleinkind hat Schutzengel - Sturz endet mit leichten Verletzungen

Marburg: Etwa zehn Meter stürzte ein Kleinkind am Freitagvormittag, 1. November in die Tiefe und schlug auf dem Rasen auf. Das Mädchen dürfte einen Schutzengel gehabt haben. Das Kind erlitt nach derzeitigen Erkenntnissen glücklicherweise nur leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich gegen 9.35 Uhr im zweiten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses im Südviertel. Ein Erziehungsberechtigter hatte das Fenster des Wohnzimmers zum Lüften geöffnet. Das 15 Monate als Kleinkind krabbelte offenbar über ein Sofa auf die Fensterbank und fiel herunter. Ein Rettungswagen brachte das Mädchen zu weiteren Behandlung in die Uni-Klinik. Das Kleinkind bleibt dort vorsorglich zur weiteren Beobachtung.

Jürgen Schlick

