POL-MR: Einbruch- Fahrzeug aufgefallen;Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck;Laubgebläse gestohlen;Unruhige Fahrerin muss zur Blutprobe;Heckscheibe eingeschlagen;Test schlägt an;Rempler in Parkbucht;

Marburg-Biedenkopf (ots)

Einbruch in Wohnhaus - Fahrzeug aufgefallen - Polizei sucht Zeugen

Weimar-Niederweimar: Bargeld und Schmuck erbeuteten Unbekannte am Donnerstag, 31. Oktober bei einem Einbruch in ein Wohnhaus im Huteweg. Die Täter kamen zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr, kletterten über eine Garage auf den Balkon und verschafften sich von dort aus gewaltsam Zugang ins Innere. Dort durchwühlten die Diebe sämtliche Räume. Im Tatzeitraum fiel vor dem Anwesen ein größeres, silberfarbenes oder graues Auto auf. Eine nähere Beschreibung liegt der Polizei leider nicht vor. Es steht nicht fest, ob dieses Fahrzeug mit dem Geschehen in Verbindung steht. Die Polizei sucht nach Zeugen, die nähere Angaben zu dem Wagen und/oder weiteren verdächtigen Personen/Fahrzeugen machen können. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060.

Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Kirchhain: Gewaltsam verschafften sich Unbekannte am Donnerstag, 31. Oktober, zwischen 19 und 20.20 Uhr, Zugang in ein Einfamilienhaus in die Menchestraße. Die Einbrecher erbeuteten Schmuck und Bargeld und suchten das Weite. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Laubgebläse gestohlen

Münchhausen: Irgendwann am Mittwoch, 30. Oktober drangen Diebe in einen Lagerraum in der Höhenstraße ein. Die Unbekannten stahlen das mit einem Motor betriebene Laubgebläse im Wert von 600 Euro und flüchteten. Hinweise zu verdächtigen Personen/Fahrzeugen nimmt die Kriminalpolizei in Marburg, Tel. 06421- 4060, entgegen.

Unruhige Fahrerin muss zur Blutprobe

Stadtallendorf: Das "aufgedrehte" Verhalten einer Autofahrerin am Donnerstagvormittag, 31. Oktober hatte wohl einen Grund. Der durchgeführte Drogenvortest bei der Kontrolle in der Innenstadt schlug positiv auf Kokain an. Die Polizei veranlasste eine Blutentnahme.

Heckscheibe eingeschlagen

Stadtallendorf: Die offenbar vorhandenen Aggressionen eines Unbekannten mündeten am Donnerstag, 31. Oktober in einem Schlag gegen die Heckscheibe eines Renault Laguna. Die wurde zwischen 14 und 22 Uhr auf dem Parkplatz einer Firma in der Weserstraße völlig zerstört. Der Schaden beträgt 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Stadtallendorf, Tel. 06428- 93050.

Test schlägt am Nachmittag an

Marburg: Ein junger Autofahrer musste am Donnerstagnachmittag, 31. Oktober eine Blutentnahme erdulden. Bei der Kontrolle in der Innenstadt ergaben sich Anhaltspunkte auf den Konsum von Drogen. Der Vortest bestätigte den Verdacht. Anschließend durfte der Ertappte die Polizeiwache zu Fuß wieder verlassen.

Rempler in Parkbucht

Marburg-Cappel: Beim Ein- oder Ausparken in der Beethovenstraße touchierte ein Unbekannter am Freitag, 25. Oktober eines roten BMW 318i vorne links. Bei dem Rempler zwischen 11 und 17.10 Uhr entstand ein Schaden von 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg, Tel. 06421- 4060.

