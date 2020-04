Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Dissen - Pkw überschlägt sich nach Unfall - zwei Verletzte

Dissen (ots)

Ein 24-Jähriger befuhr am Mittwochmorgen (05.20 Uhr) mit einem Dacia die Straße Am Bahnhof. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug prallte gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich. Der 24-Jährige blieb bei dem Unfall unverletzt. Seine beiden Mitfahrer, eine 56 Jahre alte Frau und ein 44 Jahre alter Mann, erlitten leichte Verletzungen. Sie wurden vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug, an dem ein wirtschaftlicher Totalschaden entstand, wurde abgeschleppt.

