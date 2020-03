Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Quakenbrück - Gülleanhänger umgekippt

Quakenbrück (ots)

Am Dienstagmorgen ereignete sich auf der Bremer Straße gegen 07.20 Uhr ein Unfall, bei dem ein Tankanhänger mit Gülle umkippte und das unfallverursachende Fahrzeug (ein grauer oder silberner VW Polo) sich vom Unfallort entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Ein Sattelschlepper war auf der Bremer Straße in Richtung Quakenbrück unterwegs, als ihm ein silberner oder grauer VW Polo entgegenkam, der kurzzeitig nach rechts von der Fahrbahn abgekommen war und beim Gegenlenken in den Gegenverkehr geriet. Der Sattelzug bremste und geriet daraufhin auch nach rechts von der Fahrbahn ab, der mit Gülle beladene Tankanhänger kippte um. Die ausgelaufene Gülle wurde abgepumpt. Auch die untere Wasserbehörde wurde vorsorglich informiert. Der unbekannte Fahrer des Kleinwagens setzte seine Fahrt fort, ohne sich weiter um den Schaden zu kümmern. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

