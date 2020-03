Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau - Drahtgitter beschädigt und Gasflaschen gestohlen

Fürstenau (ots)

Das Gelände eines Getränkemarktes in der Parkstraße geriet zwischen Freitagabend (19 Uhr) und Samstagmorgen (08 Uhr) in Visier unbekannter Täter. Diese beschädigten das Drahtgitter eines Verschlages und entwendeten daraus mehrere befüllte Gasflaschen (4 und 11kg). Mit ihrer Beute flüchteten die Diebe anschließend unerkannt. Die Polizei in Fürstenau bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, oder Hinweise zu dem Diebstahl geben können, sich unter der Rufnummer 05901/95950 zu melden.

