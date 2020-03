Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - 17-jähriger Kradfahrer bei Unfall in Vehrte schwer verletzt

Belm (ots)

An der Kreuzung Venner Straße/Lechtinger Straße ereignete sich am Dienstagmorgen ein Unfall, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein 28-Jähriger befuhr mit einem Kleintransporter die Venner Straße und wollte gegen 07.55 Uhr die Lechtinger Straße überqueren. Dabei übersah er den von rechts kommenden und in Richtung Icker fahrenden 17-Jährigen und erfasste diesen. Durch den Zusammenstoß wurde der Fahrer des Kleinkraftrades quer über die Straße in einen Graben geschleudert. Der junge Mann erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

