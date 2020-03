Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Laptops bei Einbruch erbeutet

Melle (ots)

In der Zeit von Samstagabend (19 Uhr) bis Sonntagmittag (12.30 Uhr) brachen Unbekannte in einen Blumenhandel an der Neuenkirchener Straße ein. Der oder die Täter beschädigten eine Fensterscheibe an der Gebäuderückseite und verschafften sich dadurch Zutritt zu den Verkaufsräumen. Sie stahlen zwei Notebooks und flüchteten. Zeugen beobachteten gegen 12 Uhr zwei Verdächtige, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten. Die Männer waren ca. 15 bis 20 Jahre alt und etwa 1,70 bis 1,75 m groß. Einer der Unbekannten war mit einer blauen Jacke und einer blauen Hose bekleidet. Der zweite Verdächtige hatte dunkelblonde, kurze Haare und trug eine rot/weiße Jacke. Die Ermittler der Polizei in Melle bitten Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Rufnummer 05422/920600 zu melden.

