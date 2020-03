Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Belm - 18-jähriger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Belm (ots)

Bei einem Unfall auf dem Power Weg erlitt ein 18 Jahre alter Motorradfahrer am Samstag schwere Verletzungen. Der junge Mann war gegen 18 Uhr in Richtung Venne unterwegs, kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte mit seinem Motorrad in einen Graben. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich gewesen sein.

