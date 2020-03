Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Vier Verletzte nach Unfall auf K 110

Merzen (ots)

Ein 19-Jähriger befuhr am frühen Sonntagmorgen (00.20 Uhr) mit einem BMW die Höckeler Straße (K 110) in Richtung Neuenkirchen. Am Ende einer Linkskurve verlor der junge Mann die Kontrolle über das Auto und geriet nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam auf einem Feld, auf dem Dach liegend, zum Stillstand. Der 19-Jährige und seine drei Mitfahrer im Alter von 19, 22 und 23 Jahren erlitten leichte Verletzungen. An dem BMW entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der 19-Jährige unter Alkoholeinfluss stand und keinen Führerschein besaß. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Pkw wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zu dem Unfall dauern an.

