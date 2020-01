Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 200120-6: Grab-Utensilien suchen ihren Eigentümer - Hürth

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Streifenbeamte überprüften einen 46-Jährigen, der auf der Ladefläche seines LKW verschiedene sakrale Gegenstände mitführte, die offenbar nicht ihm gehörten.

Die Beamten stoppten am Samstag (18. Januar) um 02:30 Uhr auf der Alstädter Straße einen LKW. Der Fahrer stand unter Amphetamineinfluss und konnte keine Fahrerlaubnis aushändigen. Auf der Ladefläche lagen etwa 80 Kilogramm verschiedener Edelmetalle zum Beispiel in Form von einer Marien-Statue. Da die Gegenstände Bruchstellen aufwiesen, gingen die Beamten von einem gewaltsamen Entfernen der Gegenstände von Grabstätten des nahegelegenen Friedhofes an der Brandelstraße in Alt-Hürth aus. Weitere Beamte suchten diesen Friedhof auf und fanden beschädigte Gräber. Die Gegenstände, die auf dem beigefügten Foto zu sehen sind, stellten die Beamten sicher. Das Kriminalkommissariat 23 in Brühl übernahm die weiteren Ermittlungen und richtet sich an die Geschädigten: Wer kann Angaben zu den Gegenständen machen und hat ein berechtigtes Interesse an der Herausgabe selbiger? Berechtigte sollen sich bitte mit einem Eigentumsnachweis an die Dienststelle in Brühl unter Telefon 02233 52-0 wenden. (bm)

