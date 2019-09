Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 190909.5 Itzehoe: Unfallflucht auf Edeka-Parkplatz

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Freitag hat ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Itzehoe einen Opel Corsa angefahren und sich im Anschluss unerlaubt entfernt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können.

Im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 18.30 Uhr stand der Wagen des Anzeigenden auf dem Edeka-Parkplatz in der Straße Rotenbrook. Zum Zeitpunkt des Abstellens war der Opel unversehrt. Als der Anzeigende am Abend zu seinem Auto zurückkehrte, wies es Lackabschürfungen, Kratzer und Dellen auf der linken Fahrzeugseite auf, offenbar verursacht durch einen anderen Wagen.

Hinweise auf den Verursacher gibt es nicht. Möglicherweise war sein Fahrzeug blau, denn Farbabrieb in dieser Farbe ließ sich an dem Corsa des geschädigten Itzehoers feststellen. Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtigen geben können, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

