POL-REK: 200120-4: Trickdieb nutzte die Hilfsbereitschaft einer Seniorin aus - Hürth

Der Unbekannte erbeutete eine EC-Karte und eine Krankenversicherungskarte.

Am Samstag (18. Januar) gegen 12:30 Uhr verließ die 66-Jährige mit ihren Enkeln nach dem Einkauf einen Supermarkt auf der Kölnstraße. Nachdem alle in das Auto eingestiegen waren, klopfte eine unbekannte männliche Person an der Beifahrerscheibe. Er hatte eine Straßenkarte bei sich, die er im Auto ausbreitete. Zeitgleich fragte er die 66-Jährige nach dem Weg. Während diese mit ihrem Enkel den Weg erklärte, stahl der unbekannte männliche Täter aus der im Fußraum liegenden Handtasche eine EC-Karte und die Krankenversicherungskarte der Frau.

Sollten Sie im oben genannten Zeitraum ebenfalls durch unbekannte Personen angesprochen worden sein oder sollten Ihnen verdächtige Personen aufgefallen sein, wenden Sie sich bitte an das Kriminalkommissariat 12 unter der Rufnummer 02233-52-0. (akl)

