Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hausen im Wiesental: Einbruch in Lebensmittelmarkt - Zeugensuche

Freiburg (ots)

In der Zeit von Samstag, 25.05., bis Montag, 27.05.19, wurde in einen Lebensmittelmarkt in der Hebelstraße in Hausen eingebrochen. Nachdem die bislang unbekannten Täter eine Fensterscheibe eingeschlagen hatten, betraten sie den Markt und entwendeten unter anderem etwas Bargeld, diverse Lebensmittel und Zigaretten. Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro. Das Polizeirevier Schopfheim, Tel. 07622 66698-0, sucht Zeugen, welchen über das Wochenende rund um den Markt verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen waren.

