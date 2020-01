Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Schwerer Einbruchdiebstahl in Hotel mit Täterfestnahme

Nienburg (ots)

STEYERBERG (jah) - Am Sonntag, 12.01.2020, kam es gegen 20.20 Uhr in Steyerberg, Am Markt 5, zu einem Einbruch in ein Hotel. Aufgrund einer technischen Überwachungsanlage stellte der Inhaber des Hotels zum o.g. Zeitpunkt fest, dass sich in seinem Objekt eine Person unberechtigt aufhalten würde. Da das Hotel renoviert wurde und zu geschlossen war, informierte der Mann umgehend die Polizei. Diese fuhr den Tatort an, umstellte das Hotel und konnte, auch durch Unterstützung der Diensthundeführergruppe, einen 38-Jährigen Steyerberger, festnehmen. Dieser hatte sich mutmaßlich mit einem "falschen Schlüssel" Zugang zum Hotel verschafft. Der Täter wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Verden nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Daniel Jahn, PHK

Amalie-Thomas-Platz 1

31582 NIENBURG



Telefon: 05021/9778-107

Fax2mail: +49 511 9695-602249

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell