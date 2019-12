Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Nachtrag zur Pressemitteilung der Feuerwehr Krefeld: Inrath/Kliedbruch - Polizei ermittelt Ursache zum Brand am Leykesdyk

Krefeld (ots)

Am vergangenen Samstag (7. Dezember 2019) um 12:50 Uhr haben drei Gartenlauben in einer Kleingartenanlage am Leykesdyk gebrannt. Die Feuerwehr Krefeld hatte darüber in einer Pressemitteilung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/115878/4461667) berichtet.

Die Kriminalpolizei hat inzwischen ermittelt, dass es sich bei der Brandursache um einen technischen Defekt oder unsachgemäßen Umgang mit einem Heizlüfter handelt. Eine vorsätzliche Brandstiftung kann ausgeschlossen werden. Da die Gartenlaube komplett nieder gebrannt ist, kann die Brandursache jedoch nicht zweifelsfrei festgestellt werden.

Der Besitzer einer Gartenlaube hatte seinen Heizlüfter am Samstagmittag eingeschaltet und anschließend den Raum für kurze Zeit verlassen. Als er wiederkam, stand der Heizlüfter bereits in Flammen. Von dieser Laube griffen die Flammen auf zwei weitere Gartenlauben über. (914)

