POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Rinteln OT Hohenrode (ots)

(jwp) Am Samstagabend, gegen 17:15 Uhr ereignete sich in Hohenrode ein Verkehrsunfall. Eine 36-jährige Frau befuhr mit ihrem Pkw Seat die Landstraße aus Richtung Hessisch Oldendorf kommend in Richtung Rinteln. In Höhe Hausnummer 37 übersah sie den Pkw Kia einer 52-Jährigen, der am rechten Fahrbahnrand geparkt stand. Es kam zum Zusammenstoß, durch den beiden Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und der Airbag im Pkw Seat ausgelöst wurde. Der Pkw Seat kam quer zur Fahrbahn zum Stehen. Daher war die Landstraße bis zur Bergung beider Fahrzeuge um 19:00 Uhr komplett für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die 26-jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung transportiert.

