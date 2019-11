Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressebericht der PI Betzdorf vom 01.11.2019

Betzdorf (ots)

Verkehrsunfall mit verletzter Person

Unfallort: 57548 Scheuerfeld, Industriestraße Unfallzeit: 31.10.2019, 05:45 Uhr Hergang: Eine 32-jährige Fahrzeugführerin stieß mit ihrem Pkw im dortigen Bereich aus Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen Findling neben der Fahrbahn. Dadurch wurden die Airbags ausgelöst. Die Beifahrerin wurde durch die ausgelösten Airbags am Auge verletzt ( Brillenträgerin. der Pkw war nicht mehr fahrbereit.

Fahren unter BTM Einfluss

Tatort: 57518 Betzdorf, Rainstraße Tatzeit: 31.10.2019, 14:14 Uhr Hergang: Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde bei einem 24-jährigen Fahrzeugführer festgestellt, dass dieser offensichtlich unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Die Durchsuchung seines Fahrzeugs erhärteten den Verdacht, da noch weitere Beweismittel aufgefunden wurden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobe wurde angeordnet. Auf ihn wartet nun ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und eine Strafanzeige.

Ladendiebstahl

Tatort: Lidl- Einkaufsmarkt Betzdorf, Wilhelmstraße Tatzeit: 31.10.2019, 15:40 Uhr Hergang: Im besagten Lidl Markt in Betzdorf, kann eine männliche Person, etwa 174-180cm groß, normale Statur, Ende 20- Anfang 30 Jahre alt, bekleidet mit einem hellgrauen Kapuzenpullover und dunkler Hose beobachtet werden, wie er sich zwischen den regalen mehrere Packungen Nüsse in den mitgeführten Rucksack steckt. Als er nach dem Kassenbereich angesprochen wird, verlässt er fluchtartig den Markt. Seinen Rucksack lässt er vor Ort. Hinweise bitte an die Polizei in Betzdorf

Verkehrsunfall mit Flucht

Unfallort: 57567 Daaden, Betzdorfer Straße 25 Unfallzeit: 31.10.2019, 16:30 Uhr bis 17:30 Uhr Hergang: Im besagten Tatzeitraum wurde an einem dort abgestellten Pkw VW Golf der Außenspiegel abgefahren. der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Auch hier bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02741 9260





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell