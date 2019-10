Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Betzdorf - Freilaufender Hund verletzt 26-Jährigen

Betzdorf (ots)

Durch einen Biss in den Arm wurde ein 26-Jähriger am Mittwochmorgen, den 30.10.2019, leicht verletzt. Der 26-Jährige war in der Straße In der Hüll mit seinem Mischlingshund zu Fuß unterwegs, als ein belgischer Schäferhund nicht angeleint auf sie zugekommen sei. Der Halter des Schäferhundes sei nicht in Sicht gewesen. Der Schäferhund habe sich mit dem Mischling des 26-Jährigen gebissen. Als der 26-Jährige die Hunde trennen wollte, wurde er selbst in den Arm gebissen. Der 26-Jährige erlitt leichte Verletzungen und dessen Jacke wurde beschädigt. Der 67-Jährige Halter des Schäferhundes sei zum Geschehen gekommen und habe den 26-Jährigen beleidigt. Gegen den 67-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Betzdorf



Telefon: 02741/926-145

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell